ASCOLI - «Rispetteremo il cronoprogramma dell’Ufficio ricostruzione ed è ragionevole prevedere l’avvio della gara per la ricostruzione della curva sud entro il 2023. Nel frattempo confidiamo arrivino anche i 3 milioni di euro mancanti dal Piano opere pubbliche per il sisma». Queste le parole del sindaco Marco Fioravanti, nella seduta del consiglio comunale di ieri, in risposta all’interrogazione presentata, proprio sull’intervento previsto allo stadio Del Duca, dai consiglieri di minoranza Ameli, Frenquellucci, Procaccini, Tamburri, Nardini, Speri e Viscione.



«Tra le varie opere che il Comune poteva finanziare – ha esordito Francesco Ameli, capogruppo Pd – con i 3,5 milioni messi a disposizione dall’Usr, il Comune ha indicato come prioritaria la curva sud, anche se erano stati inseriti anche altri interventi come ad esempio quelli per Palazzo dei Capitani e altri uffici comunali. Vorremmo capire come si intende coprire tutto l’intervento, con quali tempi, come si recupereranno le risorse e se ci sono novità sulla curva mobile». «Facciamo chiarezza – ha replicato il sindaco - anche se è curioso che l’interrogante ritenga la curva non prioritaria, ma ritiene prioritario mettere la struttura mobile. Per quanto riguarda il cronoprogramma inviato dall’Usr come tempistica massima, essendo tra l’altro non modificabile, lo rispetteremo. Così come stiamo facendo con tutti i cronoprogrammi delle opere pubbliche». «Essendo già in corso di valutazione le offerte per la progettazione della nuova curva, è ragionevole pensare che l’avvio della gara possa collocarsi entro la fine del 2023, perché dobbiamo considerare i tempi per i progetti. Appena finita la progettazione avvieremo la gara. Noi abbiamo indicato come priorità la curva sud perché consideriamo l’Ascoli calcio un bene per la città e per tutte le Marche, non solo dal punto di vista sportivo ma anche in termini turistici. E quella curva ha rappresentato un punto di aggregazione sociale dove sono cresciuti tantissimi ascolani».

L'Usr





«L’Usr ha stabilito – ha sottolineato Fioravanti – un importo di 3,5 milioni che ci sono già per la curva sud. L’intervento, in base al progetto di massima, prevede 6,5 milioni di euro e non si possono fare stralci funzionali. Quindi, non essendo noi amministratori attendisti e considerando che è in atto l’approvazione del piano opere pubbliche delle aree del sisma, confidiamo arrivino nel frattempo anche i 3 milioni mancanti. Intanto siamo partiti anticipando 500mila euro per la progettazione che poi andremo a recuperare riutilizzandoli per altri interventi. E con il prossimo piano intendiamo intervenire anche sugli edifici comunali strategici e i cimiteri. Abbiamo avuto un atteggiamento responsabile, non andando a impedire ad altri piccoli Comuni di effettuare i loro interventi prioritari». «Prendo atto – ha replicato Ameli – che aspetteremo 5 anni come da cronoprogramma per riavere la curva sud e che non sappiamo dove andare a prendere i finanziamenti mancanti. Auspichiamo che si possa procedere almeno con la curva mobile». Il segretario generale Pecoraro, in conclusione, ha precisato che quando si fa riferimento all’avvio della gara per la curva sud si intende che sia prevista anche la copertura finanziaria.