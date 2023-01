Caccia nelle Marche, presentata un'interrogazione sulla mancata approvazione bilancio: «Si prefigura il rischio di commissariamento»

ANCONA- Il consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi ha presentato un'interrogazione a risposta immediata sulla «mancata approvazione del bilancio di previsione 2023 dell'Ambito Territoriale di Caccia AN2 Regionale Il Consigliere regionale del gruppo «Civici Marche».

LEGGI ANCHE: Montecchio, muore durante una battuta di caccia al cinghiale. Stroncato da un malore

L'interrogazione

«L'interrogazione, che verrà discussa nel prossimo Consiglio regionale del 17 gennaio - fa sapere Rossi - si è resa necessaria in quanto la mancata approvazione del bilancio di previsione 2023 da parte dell'Assemblea dell'Ambito Territoriale di Caccia AN2, che aveva come termine ultimo il 20 dicembre scorso, chiama in causa direttamente la Regione Marche dato che svolge funzioni di indirizzo e controllo proprio sugli ATC, prefigurando un serio rischio di commissariamento».