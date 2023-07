SAN BENEDETTO - La cena stellata svoltasi al Molo sud lo scorso sabato e che tanto sta facendo discutere per la sua debacle approda sui banchi della politica. Il centrosinistra ha presentato un’interrogazione mentre il centrodestra grida allo scandalo soprattutto per il contributo di 15mila euro elargito dall’amministrazione comunale.

I Verdi chiedono al sindaco Spazzafumo di riferire se è vero che l’amministrazione ha pagato all’associazione “Eventualmente”, organizzatrice della cena Tra mare e le stelle, la somma di euro 15mila e se, alla luce dei recenti accadimenti, intende ancora pagare visto il danno di immagine arrecato alla città. Inoltre se il primo cittadino, a tutela dell’ente, intende intraprendere azioni nei confronti dell’associazione organizzatrice dell’evento per il risarcimento del danno di immagine ed infine se è vero che il Comune per questo evento si è riservato oltre cento biglietti gratuiti.



A tali quesiti si unisce la critica di Fratelli d’Italia che dice attraverso il coordinatore Luigi Cava: «Se venisse confermato il numero di 1.300 partecipanti, in cassa sarebbe arrivata la cifra record pari a 169 mila euro ai quali si aggiungono sponsor di alto livello e 15mila euro di soldi pubblici assegnati dal comune come contributo. Resta da chiarire l’anomalia secondo la quale i cittadini sambenedettesi, alla luce dei fatti, dovrebbero assistere al conferimento di un contributo pari a 15mila euro a favore degli organizzatori che hanno reso un pessimo servizio ai clienti paganti e un innegabile danno d’immagine alla città. Qui sì che il Comune deve battere un colpo e, non dico chiedere un risarcimento per il danno d’immagine arrecato, ma almeno negare un contributo». Dai banchi della Lega Lorenzo Marinangeli sostiene che un contributo per un evento a scopo di lucro è sempre e comunque sbagliato a prescindere.