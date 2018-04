Un altro scontro nella notte all'incrocio maledetto, sei le persone rimaste ferite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Un altro violento scontro nella notte, tra un'Audi e una Peugeot, all'incrocio maledetto tra la statale e la provinciale Fermana. Otto le persone coinvolte, cinque viaggiavano sull'Audi e tre sulla Peugeot. Perf ortuna non ci sono stati gravi conseguenze anche se sei degli occupanti i due veicoli hanno dovuto riccorere alla cure dei sanitari del pronto soccorso per accertamenti. Sul posto oltre alle ambulanze della Croce azzurra sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica e una pattuglia della Guardia di finanza. L'incontro tra viale Don Minzoni, la Statale e la Provinciale Fermana si conferma tra i più pericolosi della città.