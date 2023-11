PORTO SAN GIORGIO - Finge di voler comprare un monopattino elettrico in vendita sul web, lo “prova” e scompare: incastrato dai video. Ma è solo una delle quattro persone finite nei guai per furto, pizzicate dai carabinieri del Fermano.

A Porto San Giorgio i Carabinieri hanno denunciato un cittadino romeno, classe 1995 e pregiudicato, per il reato di furto aggravato. Gli operatori, attraverso le analisi di filmati di videosorveglianza pubblica/privata, hanno identificato il soggetto che, mostrando interesse all'acquisto di un monopattino elettrico pubblicizzato su una piattaforma online, dopo aver dato appuntamento al venditore, si è dileguato con il mezzo, con la scusa di provarlo.

Gli altri furti

A Porto Sant’Elpidio (FM) i Carabinieri hanno denunciato per furto uomo di Montegranaro (FM) classe 1983, già noto alle forze dell'ordine.

L'individuo, identificato anche attraverso testimonianze, è stato riconosciuto come l'autore del furto aggravato di una borsa contenente oggetti personali, del valore complessivo di €400, asportata da un'auto lasciata aperta sulla pubblica via. I Carabinieri della Stazione di Fermo hanno denunciato per furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di pagamento a un cittadino ucraino pluripregiudicato classe 1990. L'uomo è stato riconosciuto come l'autore di un furto in abitazione e del successivo tentativo di prelievo con carte di pagamento rubate. Sempre a Fermo, i Carabinieri hanno denunicato per tentato furto aggravato, un cittadino fermano classe 1972, pregiudicato e sottoposto a misura di prevenzione dell’avviso orale. L'uomo è stato identificato come l'autore del tentato furto aggravato ai danni di un veicolo Mercedes Vito, al quale aveva frantumato i finestrini per asportare beni custoditi all’interno, con un danno patrimoniale di circa €800, non assicurato.