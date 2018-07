In scooter al cimitero, scivola su una chiazza di gasolio e finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Stavano andando al cimitero in sella a uno scooter quando, per colpa di una chiazza oleosa lasciata sull'aslfato, il motorio è scivolato e i due sono finiti entrambi sull'asfalto. Il più anziano è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale di Fermo dove è stato preso in cura dai sanitari. L'incidente si è verificato sulla rotatoria nei pressi della zona che collega la statale al quartiere Salvano. Oltre ai soccorritori sul posto è arrivata anche una pattuglia di vigili urbani che ha subito allertato una ditta di pulizia per lavare il manto stradale. La viabilità è andata in tilt con gravi disagi.