Schianto con mamma: bimba di 6 anni soccorsa dall'eliambulanza

PONZANO - Paura ieri mattina per un incidente lungo la strada provinciale 118 che collega la Valdete al centro storico di Ponzano di Fermo, in collina, con una bambina di appena 6 anni soccorsa e trasferita in eliambulanza al Salesi di Ancona. Lo schianto si è verificato poco dopo le 8.30, ancora in corso di ricostruzione la dinamica di quanto avvenuto. Sono rimaste coinvolte la mamma e la figlia di origini straniere che viaggiavano a bordo di una Ford Focus station wagon. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i volontari della Croce Arcobaleno di Petritoli, i carabinieri e i vigili del fuoco di Fermo.L’impatto non è stato particolarmente violento, ma a causa della dinamica dello scontro, i medici hanno richiesto l’intervento di Icaro. L’eliambulanza di Marche Soccorso è atterrata poco distante dal luogo dove si è verificato l’incidente.