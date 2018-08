L'auto si ribalta dopo lo scontro, â€‹due ragazzi trasportati all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PETRITOLI - Scontro tra due auto sulla provinciale 66, nei pressi di Petritoli. L'impatto è avvenuto in località Moregnano dove una Ford Fiesta, dopo lo scontro, si è ribaltata. Cinque le persone coinvolte, tre ragazzi che erano nella Fiesta e madre e figlia nella seconda auto. Sul posto sono subito arrivati i pompieri e il 118 che hanno soccorso due dei tre ragazzi che viaggiavano nella Fiesta che sono stati subito trasportati in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica.