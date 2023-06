FERMO Allarme l’altra sera a San Marco alle Paludi dove un paracadutista si è schiantato con violenza al suolo al termine di un atterraggio difficoltoso. Il ferito è un 44enne residente nel Maceratese. Sul posto la Croce Verde di Fermo e l’automedica della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano. La centrale 118, considerando la dinamica dell’accaduto, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata a San Marco. L’uomo, dopo essere stato medicato e stabilizzato dai militi, è stato portato all’ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono giudicate gravi per le lesioni riportate ma non corre pericolo di vita. Nella stessa zona alla fine dello scorso mese di aprile aveva perso la vita un turista 29enne tedesco che si trovava in zona per effettuare alcuni lanci insieme a un gruppo di amici. Si trattava di un’esercitazione con il parapendio la cui vela si era completamente avvitata su stessa dopo alcune virate facendolo precipitare da un’altezza di poco superiore ai 50 metri.