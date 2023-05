MONTEGRANARO Un campetto di periferia ripristinato a dovere ed intitolato alla memoria dell’indimenticabile Paolo Rossi, centravanti della Nazionale italiana campione del Mondo a Spagna ‘82. La relativa cerimonia di inaugurazione è avvenuta nei giorni scorsi, nei pressi dell’area attrezzata di via Trivio, alla presenza delle autorità cittadine, istituzionali e religiose che hanno accolto la moglie del compianto campione iridato, la scrittrice Federica Cappelletti.

Dopo aver tolto i veli alla targa celebrativa, avvenuta alla presenza del sindaco Endrio Ubaldi, della giunta comunale e di don Andrea Berzini, il drappello istituzionale ha proseguito la giornata all’interno del teatro “La Perla”, dove l’ospite ha emozionato i presenti richiamando alla mente i ricordi del marito, come uomo e calciatore. «Si è trattato di un momento di sincera soddisfazione, che ridona alla città un’area importante, sita nel popoloso quartiere di Santa Maria, lasciata per anni all’abbandono – le parole di Ubaldi -. Un grazie agli uffici ed ai nostri operai per il lavoro svolto. Soddisfazione è stata espressa anche dal parroco don Andrea, per la vicinanza logistica alle stanze della limitrofa chiesa, che rende quindi facilmente fruibile la struttura ai ragazzi anche dopo i momenti di preghiera vissuti al catechismo».