Osimo ricorda Paolo Rossi, pubblico di Serie A per la serata con Cabrini e Bonini. Ospite la moglie di Pablito

OSIMO- Grande partecipazione per la serata in ricordo di Paolo Rossi, nell'ambito delle celebrazioni del centenario dell'Osimana. In un Teatro La Nuova Fenice di Osimo gremito di pubblico, si è svolta giovedì 20 ottobre la serata in ricordo del mitico ''Pablito'' del Mundial '82, con gli illustri ospiti Antonio Cabrini, Massimo Bonini e Federica Cappelletti, moglie del grande campione.