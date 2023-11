MONTEGIORGIO - Brosway Italia sta espandendo in modo significativo la sua presenza negli Stati Uniti e l’apertura del nuovo negozio presso il St. Mark’s Square al secondo piano del Grand Canal Shoppes nel Venetian Hotel a Las Vegas rappresenta un passo avanti in questo ambizioso percorso.

«L’impegno continuo nel consolidare la nostra posizione come principale marchio di gioielli di moda negli Stati Uniti rimane al centro degli sforzi strategici di Brosway Italia. Il nuovo flagship store è solo uno dei molti passi che compiremo per diventare indelebili nel mercato internazionale», ha dichiarato il fondatore e presidente dell’azienda di Montegiorgio Lanfranco Beleggia. Situato nell’iconico Venetian Hotel, il nuovo flagship store di Brosway Italia promette un’esperienza di shopping alla moda. «Non c’era pubblicità migliore che aprire il nostro negozio in Piazza San Marco nel Venetian Hotel a Las Vegas per portare Brosway Italia al livello successivo e concentrare tutta l’attenzione sui nostri gioielli rivoluzionari», ha dichiarato Beatrice Beleggia, Ceo di Brosway Italia Usa.