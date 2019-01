I carabinieri trovano nel capannone attrezzi agricoli rubati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - I carabinieri della Compagnia di Montegiorgio hanno rinvenuto in un deposito attrezzi agricoli che dai primi accertamenti sembrano rubati a qualche azienda del territorio. Il ritrovamento è stato fatto ieri pomeriggio nella zona di Campiglione, e fino a ieri sera i militari stavano cercando di completare l’inventario della merce trovata e verificarne la provenienza. Da una prima analisi dei pezzi trovati non sembrano esserci dubbi sul fatto che si tratta di merce rubata. Le indagini dei militari guidati dal capitano Gianluca Giglio puntano anche a individuare le persone che hanno nascosto i mezzi agricoli in quel capannone.