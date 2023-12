Fermo, incidente sulla provinciale Girola: carambola con 4 auto, morta una donna

FERMO - Incidente mortale, sulla provinciale Girola, all'ora di cena. Morta una donna, quattro automobili coinvolte nello schianto: una Punto, una Dacia, una Stelvio e una Smart.

Strada chiusa al traffico

La strada è stata chiusa al traffico per ore. Il disperato tentativo di rianimare la donna sul posto non ho prodotto gli esiti sperati. Non sembrano essere in periocolo di vita, invece, l'uomo e la ragazza che erano in auto con lei così come le altre persone coinvolte nel maxi schianto. Sul posto la Croce Verde di Fermo e quella Azzurra di Porto San Giorgio, i vigili del fuoco e i carabinieri.