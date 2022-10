Guidava senza patente da anni (ed era stata già beccata due volte): 46enne campana denunciata a Porto Sant'Elpidio, girava con il dati della sorella

PORTO SANT’ELPIDIO - I carabinieri di Fermo hanno denunciato per false dichiarazioni sull’identità a pubblico ufficiale, uso di atto falso e guida senza patente, una 46enne campana sorpresa alla guida di una Fiat Panda. Lo scorso agosto, una pattuglia dell’Arma l’aveva fermata in via Faleria a Porto Sant’Elpidio. Aveva mostrato la patente che in prima battuta era apparsa regolare. Gli uomini della Benemerita si erano però insospettiti dal nervosismo dimostrato dalla donna e approfondendo gli accertamenti hanno scoperto che non aveva mai conseguito la patente.

I precedenti

Aveva infatti mostrato un documento con la sua foto e le generalità della sorella, più piccola di lei di 7 anni e titolare di regolare patente. I carabinieri avevano provveduto a fotografare sia lei che il documento di guida e dalle indagini è saltato fuori che già nell’aprile 2021 e nel giugno 2022 era stata sanzionata sia dalla polizia stradale di Napoli che dal Radiomobile dei carabinieri, sempre di Napoli, per guida senza patente, la prima volta con una multa e la seconda con una denuncia.