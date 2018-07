Nessuna traccia delle due ragazzine: «Tornate a casa non c'è nulla da temere»

FERMO - «Con tutto quello che si sente in giro al giorno d'oggi, se ci contattassero, se ci facessero sapere che stanno bene per noi sarebbe un grosso sollievo». È l'appello lanciato al Tg 3 Marche da Paola Muroni e Davide Fiorentini, i genitori di Gaia, 17 anni, di cui non si hanno più notizie da venerdì, dopo che si è allontanata insieme all'amica Gaia Maria Perasso, anche lei 17enne, dal camping Mirage di Marina di Altidona (Fermo).«Tornate a casa il più presto possibile, non c'è nulla da temere, aspettiamo vostre notizie», il messaggio dei familiari. I genitori di Gaia Maria Perasso hanno partecipato ad una riunione presso il commissariato di Ps di Fermo che coordina le ricerche dopo l'avvio della procedura per i minorenni scomparsi. Intanto sono arrivate molte segnalazioni tramite social e canali tradizionali che indicano la presenza delle ragazze in zone limitrofe al Fermano, al vaglio della polizia... La pista privilegiata resta l'allontanamento volontario, ma senza escludere altri scenari.