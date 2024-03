Fermo, chirurgo del pronto soccorso dimette una ragazzina e poi ci ripensa: finisce il turno, va a casa della famiglia e la fa ricoverare salvandole l'uso delle gambe

Il chirurgo Francesco Bernetti Evangelista è in pensione ma lavora per un cooperativa che presta servizio nel pronto soccorso di Fermo. L'altra notte aveva visitato e dimesso una ragazzina di 15 anni arrivata al Murri con la febbre molto alta ma, finito il turno, è andato a casa della famiglia della giovane per raccomandarsi di portarla di nuovo in ospedale, precisamente in neurologia. Indicazione seguita dai genitori Catiuscia e Marco, residenti a Fermo.

Infiammazione midollare

Serietà, amore per il lavoro, umiltà, voglia di non lasciare nulla al caso. Il dottor Bernetti Evangelista ci aveva visto giusto: la ragazzina aveva una infiammazione midollare e correva il rischio di perdere l'uso delle gambe. Il ripensamento del dottore, tanto da farlo recare direttamente, di persona, a casa della famiglia della giovane paziente, è stato fondamentale Dieci giorni dopo le cure effettuate nel reparto dell'ospedale di Fermo la ragazza sta meglio.