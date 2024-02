Fermo, violenze ripetute ai danni delle compagne: ammonimenti e restrizioni per due uomini

FERMO Due ammonimenti, nelle ultime ore, per violenza domestica sono stati emessi dal Questore di Fermo. Il primo ai danni di un 50enne, responsabile di un litigio con aggressione ai danni della compagna per futili motivi. Il secondo, sempre ai danni di un altro uomo, per via di una furibonda lite con la compagna (che ha allertato gli agenti) davanti ai figli minori.

Il dettaglio

Nel primo caso la donna si è recata anche al pronto soccorso a causa di diversi schiaffi in testa e un pugno in faccia, tale da arrecarle lesioni al collo, al polso e al labbro (prognosi di 15 giorni). Nel secondo caso all'uomo è stata anche attribuita la prescrizione di non avere con la compagna nessun tipo di comunicazione con qualsiasi mezzo diretto ed indiretto