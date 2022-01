Vince con il SuperEnalotto SuperStar Black Week ma si dimentica di ritirare un premio da 50mila euro

FERMO - Un misterioso vincitore si è dimenticato di ritirare un premio da 50mila euro. O è molto ricco o molto sbadato. Figura infatti fra i 300 fortunati che hanno ottenuto i premi assegnati nei 3 concorsi speciali del 23, 25 e 27 novembre dello scorso anno, i quali hanno assegnato, grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Black Week”, il consistente bottino con 50mila euro per ogni vincitore.

Quest’ultimo, inoltre, se di dovesse ricordare di essere proprio lui il fortunato, deve anche fare in fretta, visto che il termine ultimo per la riscossione della vincita è lunedì 21 febbraio. Nelle Marche erano state realizzate in tutto 3 vincite totali di cui una, appunto, ancora da ritirare: è importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire se si è il fortunato vincitore e, soprattutto, che la scadenza ultima per riscuotere la vincita è fissata a 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino di concorso. In particolare la consistente vincita centrata a Fermo era stata ottenuta con una schedina giocata alla tabaccheria di via Prosperi.

L’iniziativa “Black Week” ha distribuito, complessivamente, 15 milioni di euro ai vincitori. A darne la notizia è la Sisal, che opera nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva anche in Marocco, Spagna e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

