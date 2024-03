Fermo, clicca su un link arrivato via sms e rischia di perdere 15mila euro: preso il truffatore

FERMO - Clicca su un link che gli avvia tramite sms, che pensa inviato dal suo home banking, ma rischia di rimetterci 15mila euro: provvidenziale il blocco dell'operazione da parte della bnaca. La Polizia di Stato di Fermo ha individuato e denunciato il responsabile di una tentata truffa commessa attraverso un artifizio molto diffuso: l’invio di un link contenuto in un Sms.

In particolare la vittima, lo scorso dicembre riceveva un sms, apparentemente dall’applicativo home-banking della propria banca, contenente l’avviso di una potenziale truffa e l’invito ad aprire un link riportato nel messaggio.

Da link accedeva ad una pagina web nella quale veniva richiesto di inserire dei dati. In contemporanea, ignoti lo contattavano sul proprio cellulare, invitandolo a digitare un codice sulla tastiera del cellulare, di fatto attivando la deviazione delle chiamate in ingresso verso altro numero. Avendo capito di esser stato vittima di un tentativo di truffa, la parte offesa contattava la propria banca che provvedeva a bloccare un’operazione di bonifico dall’importo di ben 15.000,00 € verso un conto corrente. La Squadra Mobile, delegata dall’Autorità Giudiziaria per l’attività di indagine, individuava il titolare del conto corrente verso il quale erano era stato effettuato il trasferimento del denaro, poi celermente bloccato dalla banca della vittima, ed accertava che si trattava di un soggetto napoletano, di circa 20 anni, incensurato, il quale è stato denunciato per il reato di tentata truffa aggravata.