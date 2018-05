Falsi dipendenti pubblici tentano la truffa ai danni di persone anziane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Ci risiamo con i tentativi di truffe ai danni di anziani soli. In alcuni quartieri periferici di Fermo è scattato l’allarme per alcuni individui sospetti che pare abbiano bussato a qualche porta spacciandosi per dipendenti pubblici. Per fortuna nessuno ci è cascato, anzi è subito partito il tam- tam che ha scoraggiato i due truffatori che hanno preferito cambiare aria per evitare di essere incastrati.