Fermo, sentenza importante sull'assenteismo. Un istituto paritario vince la sua battaglia contro il Tar regionale

FERMO Importante vittoria dinanzi al Tar delle Marche per un istituto scolastico di Fermo che, assistito dallo Studio Legale Rienzi in collaborazione col Codacons, aveva avviato in precedenza una battaglia legale contro l’Ufficio Scolastico Regionale. Con una recentissima pronuncia del 13 ottobre scorso, infatti, il Tar Marche (presidente Renata Emma Ianigro) ha accolto il ricorso presentato dall’Istituto paritario fermano “Polo Scolastico Giovanni Paolo II”, ordinando all’Usr il riesame della revoca di parità comminata sulla base dell’elevato tasso di assenteismo degli studenti. Il tutto richiamando in tema un precedente del Consiglio di Stato ottenuto dallo stesso Studio Rienzi.

La querelle

Il Tar Marche ha così consentito alla scuola di poter lavorare come paritaria per tutto il corrente anno scolastico, disponendo il riesame della revoca impugnata, così motivando nell’ordinanza: “Ritenuto che il riesame debba comprendere, oltre al raffronto tra quanto riscontrato dagli ispettori dell’Ufficio scolastico regionale e quanto documentato dalla ricorrente, la valutazione delle misure, anche successive al provvedimento impugnato, messe in atto dall’Istituto per evitare l’assenteismo alle lezioni, unitamente agli altri indici (come il profitto degli studenti) valutabili per il mantenimento della parità scolastica, secondo quanto ritenuto dalla più recente giurisprudenza".