Schianto contro auto in sosta e cartelli: ferite mamma e figlia di 2 anni

PORTO SANT’ELPIDIO - Incidente all’alba di ieri sulla Statale, zona Faleriense. Un trentenne italiano, non della zona, ha perso il controllo della Opel Astra sulla quale viaggia con moglie e figlia di due anni e si è schiantato contro tutto quello che si trovava davanti. Era diretto a nord quando l’auto impazzita è finita sul marciapiede, dopo aver sfasciato due auto in sosta, una recinzione e un cartello stradale. L’uomo al volante è uscito illeso ma è stato trasportato al nosocomio per accertamenti. La donna e la bambina sono state soccorse e trasportate anch’esse all’ospedale di Fermo.