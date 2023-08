FERMO - Conclusa la prima parte degli interventi di restyling della piscina comunale di Fermo. Lavori di manutenzione e riqualificazione eseguiti dalla ditta Generazione Edile srl di Afragola (Napoli) che hanno riguardato massetti e pavimentazioni, docce degli spogliatoi dei bambini, l’impermeabilizzazione dei pavimenti, il rivestimento interno della piscina piccola, realizzati con fondi Pnrr (Piano Nazionale di ripresa e resilienza, missione 5, componente 2, misura 3, investimento 3.1 – sport e inclusione sociale) pari a 240 mila euro.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Paolo Calcinaro: «I lavori sulla piscina rientrano fra i primi che sono stati aggiudicati per quel che riguarda gli interventi legati a fondi Pnrr, un’opera importante per la quale la validità e la bontà della progettazione sono stati i criteri per i quali è valsa l’attribuzione di fondi del Pnrr, intervenendo su un punto di riferimento sportivo nel territorio e non solo. La seconda parte degli interventi verrà eseguita la prossima estate».

«Questi lavori sono la dimostrazione di progetti legati a fondi Pnrr sui quali gli uffici hanno lavorato e quanto presentato conferma l’importanza di interventi che riqualificano ancora di più una struttura sportiva molto nota e frequentata – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani - per cui un ringraziamento va agli uffici comunali per aver coordinato il tutto, dalla progettazione alla presentazione nei tempi per il riconoscimento delle risorse».

«Con questi lavori – ha detto l’assessore allo sport Alberto Scarfini - la piscina comunale sarà ancora più moderna e funzionale. Sappiamo quanto sia importante questo impianto natatorio non solo per la città, per la sua frequenza ma anche per essere un centro sede di eventi nazionali e competizioni agonistiche di alto livello proprio per le sue qualità e caratteristiche». La piscina comunale di Fermo riveste un ruolo centrale nell’ambito del territorio visto che sono molti i giovani che la frequentano per fare nuoto e pallanuoto.