Fermo, botte al direttore per rubare nel supermarket: coppia inchiodata dalle telecamere

FERMO - Avevano aggredito il direttore di un supermercato che voleva impedire un furto: la polizia di Fermo ha individuato gli autori di una rapina impropria commessa nello scorso mese di dicembre.

Corridonia, blitz dei carabinieri con il cane nelle scuole: trovato hashish, studente nei guai

I responsabili, dopo aver sottratto della merce ed aver guadagnato l’uscita erano stati fermati dal direttore, ma lo avevano colpito al volto per assicurarsi la fuga e quindi l’impunità. I poliziotti della Squadra mobile hanno tratto lo spunto investigativo dall’analisi di alcuni fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. Poi la costante ed attenta presenza sul territorio, finalizzata alla repressione dei reati predatori, ha permesso di rintracciare il mezzo e due soggetti con fattezze corrispondenti a quelle rilevate nei fotogrammi estrapolati. Sono dunque stati individuati e denunciati per il reato di rapina impropria in concorso due soggetti, un uomo ed una donna, quarantenni dell’Est Europa, gravati da precedenti.