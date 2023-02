FERMO - Nuovi controlli sulla costa con la mobilitazione di polizia, carabinieri, cinofili della Finanza e agenti della polizia locale di Porto Sant’Elpidio. In particolare la Questura ha controllato un bar pizzeria a Porto Sant’Elpidio in seguito alle lamentele di alcuni residenti su presunte carenze igienico-sanitarie.

I clienti



Al momento del controllo erano presenti alcuni avventori con precedenti di polizia e sono state riscontrate alcune irregolarità per eventuali multe. Ora il materiale raccolto è al vaglio della polizia amministrativa. Sempre a Porto Sant’Elpidio sono stati effettuati alcuni controlli antidroga con le unità cinofile della Finanza. In questo caso è stato fermato un automobilista che, durante la guida, fumava uno spinello: gli è stata contestata la sanzione amministrativa e ritirata la patente per un mese. I controlli straordinari sono quindi proseguiti a Casabianca di Fermo all’interno di un bar senza che vi fossero particolari criticità. Forze dell’ordine in azione anche a Porto San Giorgio, in particolare in via XX Settembre, via Oberdan, via Trevisani, piazza Bambinopoli, via Rismondo e piazza Gaslini, zone di ritrovo dei giovanissimi.



La zona



In piazza Gaslini le pattuglie delle forze di polizia hanno notato alcuni minori che, avendo capito di essere osservati, hanno cercato di disfarsi di due piccoli involucri di cellophane che contenevano hashish. Gli stessi sono stati identificati ed è stato loro contestato l’uso personale di droga. I ragazzi sono poi stati affidati ai genitori. In tutto sono stati effettuati 8 posti di controllo, identificate 255 persone, controllate 49 auto, 8 esercizi pubblici e 5 immobili; 4 le multe e 3 sanzioni per uso di droga.