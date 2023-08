FERMO - Ponte ciclopedonale, pronte le travi e le prime parti d’impalcato. Passi avanti per la tanto attesa infrastruttura che collegherà Marina Palmense a Porto San Giorgio e che grazie al movimento legato al bike -in crescita esponenziale - diventerà presto un volano di economia per tutta il territorio. Il cantiere è partito da anni, non sono mancati gli intoppi e le false partenze, con ulteriori ritardi dovuti ai rincari dai materiali.

