Scontri alla partita Fermana-Ancona: Daspo a 17 tifosi, senza stadio da 2 a 5 anni. Dieci sono dorici

FERMO - Sono 17 i Daspo emessi dal questore di Fermo, Rosa Romano, per gli scontri tra i tifosi della Fermana e quelli dell’Ancona Matelica prima della partita del 6 marzo scorso vinta poi dai padroni di casa per 1-0 con gol di Pannitteri. I provvedimenti a carico dei tifosi fermani sono 7, mentre i restanti 10 per i supporter dorici.

I provvedimenti sono scattati in conseguenza agli scontri avvenuti a margine del derby quando, alle 13.40, si sono registrati alcuni tafferugli nei pressi del settore Curva Duomo dello stadio Recchioni di Fermo, in particolare con il lancio di bottiglie e alcuni sassi. Successivamente l’attività di indagine condotta dalla Digos di Fermo, con la collaborazione della locale polizia scientifica nonché della Digos della Questura di Ancona, attraverso la visione delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, ha consentito di individuare con certezza le persone coinvolte. Le misure decise dal questore sono molto pesanti e vanno dai 2 ai 5 anni di stop all’accesso allo stadio a seconda dei precedenti a carico di ciascuno dei responsabili identificati.