Nasce una nuova scuola di danza, dai 3 anni in su possono partecipare tutti: «Questa disciplina dà benessere»

FERMO - È nata una nuova scuola di danza. La prima ospitata nei locali del Comune di Fermo. Si trova presso la palestra della scuola Cavour e nei giorni scorsi si sono aperte le porte dei nuovi corsi di danza classica, moderna e contemporanea per tutte le età: dai 3 anni, con l’avvicinamento alla danza attraverso il gioco, passando per i corsi propedeutici fino a quelli tradizionali e per adulti.

Un’offerta variegata costruita da Marisa Di Cecca, fondatrice di Armonie Danza che spiega: «Durante la pandemia ho pensato di fondare questa nuova scuola, per unire le diverse tecniche ed approcci dei corsi che ho frequentato, con elementi di novità nello stile, nell’organizzazione e nella visione». Tra questi, le collaborazioni con professionisti esterni.

È già infatti in programma un incontro sui temi della prevenzione dei disturbi alimentari e della corretta alimentazione nello sport con la nutrizionista fermana Sara Del Papa. «La danza è per tutti, la danza è benessere», sostiene con forza la fondatrice di Armonie Danza che aggiunge: «Per me, fermana, è motivo di orgoglio aver dato vita a questa realtà nella mia città. Anche per questo ringrazio il Comune di Fermo, il sindaco e l’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini». Quest’ultimo ha presenziato al taglio del nastro (nella foto) evidenziando come «con la scuola di danza, si amplia l’offerta sportiva per i giovani del territorio. Obiettivo da sempre perseguito dall’amministrazione, ma ancora più importante dopo la pandemia».

