Nasce Minerva Hub, il polo del lusso nel Fermano con 400 dipendenti. C'è la firma di Matteo Marzotto

FERMO - Matteo Marzotto investe nel Fermano. Ambria Holding, il gruppo che l’imprenditore presiede, si è fuso con Xpp Seven sp, la piattaforma di aziende italiane del settore moda specializzate in finiture e materiali per manufatti di lusso, che da giugno 2021 controlla SP Plast Creating srl di Grottazzolina, azienda leader nella trasformazione di materie in plastica e gomma termoplastica, progettazione e costruzione stampi ed engineering prodotto per il settore moda.





Dalla fusione delle due realtà è nato Minerva Hub del quale fanno parte Galvanica Formelli (Arezzo), Koverlux (Bergamo), Quake (Vicenza), Zeta Catene (Arezzo), Zuma Pelli Pregiate (Pisa) e, appunto, SP Plast Creating. Il nuovo gruppo, al momento della sua costituzione, conta oltre 101 milioni di euro di ricavi, un portafoglio di circa mille clienti e 434 occupati diretti. E sta già pensando a nuove acquisizioni. «Ne stiamo valutando tre di cui almeno una arriverà entro l’anno» ha detto Matteo Marzotto che ha annunciato anche la costituzione di academy formative all’interno di ogni singola azienda.



SP Plast CReating è specializzata nella produzione di stampi e nello stampaggio tecnico e caratterizzata dalla capacità di fornire oltre al prodotto finito anche consulenza e servizio di progettazione fin dalle primissime fasi di sviluppo progetto. L’azienda è stata fondata nel 1995, ha una sede produttiva di 8.000 metri quadrati dove lavorano oltre 170 dipendenti sviluppando un fatturato di circa 23 milioni di euro (ne erano 14 nel 2020). L’azienda è cresciuta grazie all’intuizione degli imprenditori Paolo Paponi e Samuele Benedetti che, insieme al manager Tiziano De Marco, avevano reinvestito nel capitale di XPP Seven e hanno conservato il proprio ruolo gestionale all’interno della società. «Vedo un futuro radioso nel lusso in Italia. Il settore è in crescita e gli studi dicono che è destinato a crescere e non può fare a meno dell’unicità e dell’eccellenza italiana» ha detto Marzotto. Il primo obiettivo di Minerva Hub è quello di coordinare, integrare e potenziare l’attività delle aziende controllate, per fornire prodotti e servizi di assoluta eccellenza ai propri clienti. Marchi globali, garanti assoluti di creatività, qualità, innovazione. Un’aggregazione che intende creare un vero e proprio brand tutto italiano dedicato al servizio all’alto di gamma. «Minerva è anche espressione di un impegno finanziario che guarda non solo al risultato economico ma pone anche attenzione alle persone, alle loro esigenze di vita ed economiche, alla necessità di contribuire al benessere sociale e alla tutela ambientale. In questo senso, Minerva è l’esempio concreto di una visione imprenditoriale in grado di generare benessere diffuso oltre che profitto» dice Franco Prestigiacomo, CEO di Xenon (fondo che controlla Xpp Seven). Il manager ha enfatizzato come sia vincente l’integrazione dell’offerta per consentire ai clienti del lusso di relazionarsi con un interlocutore unico. «La dimensione del polo Minerva Hub e la sua gestione manageriale consentono alle imprese collegate di accelerare il processo di innovazione e di avere maggiori risorse per investimenti. E per tutta una serie di gestioni strategiche che le singole imprese avrebbero avuto difficoltà a compiere. Questo migliora i servizi verso i clienti offrendo una maggiore opportunità di crescita». Tra queste aziende c’è anche quella fermana che in un paio di anni ha quasi raddoppiato i dipendenti e aumentato le vendite ed è attesa da una nuova fase di sviluppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA