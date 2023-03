Furgone si ribalta ed esce di strada, conducente estratto dai vigili del fuoco

FERMO - I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio in contrada Paludi, nel capoluogo, per un furgone che si è ribaltato finendo fuori strada. La squadra proveniente dalla centrale dei vigili del fuoco di Fermo, in collaborazione con il personale sanitario, ha provveduto ad estrarre il conducente, unico occupante del mezzo. Successivamente è stato messo in sicurezza il tratto di strada dove è avvenuto l'incidente.