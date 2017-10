Due auto in fiamme nella notte, i carabinieri seguono la pista del dolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Potrebbe essere doloso l'incendio che ha coinvolto una Opel distruggendola e le cui fiamme hanno intaccato anche una Lancia parcheggiata a pochi metri. E' uccesso in via Giovanni da Palestrina. L'allarme è stato lanciato dai residenti e l'intervento immediato dei pompieri ha evitato il peggio. Sul luogo dell'incendio anche i carabinieri che hanno avviato indagini. Si stanno vagliando le telecamere della zona per cercare di risalire alla causa dell’incendio. L’auto è stata posta sotto sequestro.