FERMO Ben 267mila prodotti tra farmaci, prodotti parafarmaceutici, cosmetici, materiali elettronici, ma soprattutto integratori alimentari: tutto sequestrato per irregolarità, mancate etichettature e tracciabilità. È il risultato della consistente operazione condotta dal nucleo polizia economica e finanziaria della guardia di finanza di Fermo, che in vista del Natale ha intensificato i controlli.

Le attività

Le Fiamme gialle si sono concentrate in una serie di servizi rivolti ad attività al dettaglio e all’ingrosso condotte da imprenditori di nazionalità cinese. Gli esercizi stavano tentando di vendere prodotti senza indicazioni in italiano o non autorizzati alla messa in commercio in Unione Europea. A coadiuvare i militari anche alcuni esperti dell’azienda sanitaria. Si è effettuata un’ispezione in alcune attività locali, organizzate come veri e propri supermercati, con tanto di spazio dedicato a parafarmacie e depositi. Oltre alla merce, gli ispettori hanno valutato l’eventuale presenza di lavoratori irregolari. E se dal punto di vista del personale tutto è risultato a posto, altrettanto non può dirsi per i prodotti.

Le etichette

Intercettati infatti generi alimentari non etichettati né tracciabili, articoli elettrici ed elettronici non a norma secondo il Codice del consumo, farmaci e cosmetici senza nessuna certificazione sui componenti chimici e la non pericolosità per gli utilizzatori. Il tempestivo intervento dei finanzieri ha evitato così che gli articoli, potenzialmente non sicuri, finissero in vendita e nelle case dei consumatori. Nel dettaglio, il sequestro ha interessato in particolare gli integratori di natura alimentare, ben 239.000. Si aggiungono 532 farmaci, 6000 cosmetici, 5500 prodotti alimentari ed altri 16400 di vario genere, sprovvisti di indicazioni in lingua italiana. Mano pesante per i rappresentanti legali delle ditte, segnalati alle autorità competenti: Camera di commercio, Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frosi dei prodotti agroalimentari, Ast di Fermo e Comune.

Il lavoro

Un risultato significativo, a conferma dell’impegno quotidiano svolto dal comando provinciale delle fiamme gialle teso a prevenire e reprimere l’immissione in commercio di articoli insicuri e contrastare la diffusione di ogni merce contrastante con gli standard di legge.