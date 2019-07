Cade dal camion ed è travolto â€‹dalla trinciatrice: operaio all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Schiacciato da un trinciatrice, settantaduenne ricoverato in codice rosso all’ospedale Murri di Fermo ma le sue condizioni non sarebbero giudicate gravi. L’uomo, un foggiano impiegato nell’impresa che sta eseguendo i lavori sul verde per conto del comune, si è ferito per il peso dell’attrezzo che gli è caduto sopra, insieme hanno fatto un volo di circa un metro dal retro del camion sopra il quale stava armeggiando l’operaio scivolato all’indietro, caduto con sopra l’attrezzatura, il trincia erba. Un macchinario che si collega posteriormente al trattore per tagliare l'erba nei parchi pubblici. L’episodio si è verificato all’ora di pranzo. Stop dei lavori, sul posto l’auto-medica 118 e l’ambulanza della Croce Verde per il trasporto al nosocomio fermano.