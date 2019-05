Cade in bici e batte la testa: bambino di 10 anni soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Lido Tre Archi con un bambino marocchino di 10 anni che, mentre era in bici sulla pista ciclabile, è finito contro la recinzione di un’abitazione rimanendo incastrato con la testa tra le sbarre. Per precauzione, e vista anche l’età, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Salesi di Ancona. Il bambino ha riportato lesioni e traumi alla testa ed è stato subito soccorso dal personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, che hanno successivamente allertato Icaro. L’elicottero è atterrato sulla spiaggia, dove il bambino, che comunque non ha mai perso conoscenza durante le operazioni di primo soccorso, è stato caricato per raggiungere l’ospedaletto dorico