FERMO - Allarme nella notte per il rogo all’agrinido L’Arca di Noè, in contrada Abbedetta a Fermo. Una piccola oasi verde punto di riferimento per numerose famiglie e per i loro bambini. Sul posto i vigili del fuoco di Fermo e gli agenti della polizia inviati dalla Questura. Impegnativo il lavoro dei pompieri che, dopo aver domato le fiamme, hanno messo in sicurezza la struttura che è stata sequestrata per permettere le indagini, già avviate dalla Procura di Fermo.



Il report



Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di risalire alle cause del rogo, decisivo il report da parte dei vigili del fuoco. Per ora non ci sono indizi di un possibile rogo doloso, le fiamme potrebbero essere partite da un macchinario. I titolari della struttura (seguita dall’imprenditore Roberto Bagalini e la moglie) hanno avvisato gli utenti tramite un post su Facebook e sono stati numerosi gli attestati di stima e affetto da parte delle famiglie. E non solo. L’assessore Annalisa Cerretani, ad esempio, parla di immenso dolore e dispiacere, ma anche di «disponibilità piena e reale per qualsiasi azione concreta si possa fare fin da subito». «Nella notte c’è stato - si legge invece sul post pubblicato sulla pagina Fb dell’agrinido - un incendio e la struttura ora è inagibile. Il dolore è inspiegabile. Domani (oggi, ndr) non potremo accogliere i vostri bambini». Per Bagalini «pensare ora a una possibile apertura nei prossimi giorni o mesi è impensabile visto il danno. Vorrei chiamarvi uno a uno e condividere con voi il mio dolore, proprio come si fa con una famiglia, ma in questo momento è importate darvi solo la notizia per potervi organizzare al meglio con i vostri bambini».



Le età



L’agrinido è riservato ai bambini tra i 12 e i 36 mesi e si trova all’interno della stessa azienda agricola di Bagalini. Si caratterizza per la vicinanza della fattoria con vari animali e la possibilità di vivere molto tempo all’aria aperta in tutte le stagioni, potendo usufruire del terreno che lo circonda. Si mangiano prodotti locali, anche coltivati dagli stessi bambini, e si vive vicino agli animali imparando a conoscerli e a rispettarli.



Il servizio



L’agrinido di Bagalini (gestisce con la famiglia il Caminetto e il Cobà a Porto San Giorgio ed è stato svegliato intorno alle 4, dopo aver seguito un matrimonio nel locale della costa) rappresenta una vera eccellenza, affacciato sulla collina fermana e a poca distanza dal casello dell’A14 di Fermo-Porto San Giorgio. Nato come fattoria didattica, si è poi specializzato come nido per i bimbi fra i 12 e 36 mesi e organizza numerosi corsi, con una struttura ecosostenibile e molto attenta alla qualità dell’alimentazione.