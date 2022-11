Falsa polizza Rca, automobilista truffato a Sant'Elpidio a Mare: aveva pagato con una ricarica postepay

SANT’ELPIDIO A MARE - Dopo un’indagine condotta sotto la direzione del comandante Stefano Tofoni, gli operatori della polizia locale hanno accertato e documentato una truffa avvenuta a carico di un automobilista di Monte Urano. Il responsabile è stato identificato e denunciato.

sa

Si tratta di un giovane del Casertano che è riuscito ad incassare indebitamente delle somme di denaro in cambio di false polizze Rca rilasciate al malcapitato automobilista convinto di essere così in regola con gli obblighi assicurativi. Il fatto risale allo scorso 16 ottobre, quando una pattuglia aveva fermato un’auto risultata poi sprovvista di copertura assicurativa. Il conducente aveva quindi contattato il proprio broker e, per ottenere una polizza assicurativa temporanea, era stato persuaso ad effettuare una ricarica su carta PostePay. Ma ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire il raggiro. «Non posso che complimentarmi per l’operazione messa a segno e ringraziare gli agenti», commenta il sindaco Alessio Pignotti.