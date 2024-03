FERMO È Edoardo D’Alascio il nuovo prefetto di Fermo. La nomina è arrivata dal consiglio dei ministri dello scorso martedì. Si tratta di una prima nomina per D’Alascio, nato il 9 aprile 1964 e originario del Salernitano. Attualmente ricopre il ruolo di viceprefetto nell’ufficio V pubblica sicurezza, dell’ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del ministero dell’Interno.

Il curriculum

Nella sua carriera ha svolto attività sul territorio, nelle Prefetture e come commissario, e ha esperienza ministeriale, ruoli che lo portano a Fermo con un background professionale di alto livello. Viceprefetto dal 2006, ha lavorato nelle Prefetture di Teramo, Cremona e Viterbo, Milano e Frosinone, prima di approdare al Viminale dove ha assunto l’incarico nel 2019. Ancora non è stata fissata la data di insediamento e non ce n’è una certa, non essendoci regole in merito, ma D’Alascio arriva alla Prefettura attualmente retta dal viceprefetto vicario Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi da quando Michele Rocchegiani è andato in pensione dopo 13 mesi di servizio a Fermo.

Si tratta del settimo prefetto di Fermo (il secondo uomo) da quando è stata istituita la Prefettura. Prima di lui è stato ricoperto da Emilia Zarrilli, dal 25 marzo 2011 al 29 dicembre 2013; Angela Pagliuca dal 30 dicembre 2013 al 10 gennaio 2016; Mara Di Lullo dal 23 maggio 2016 al 19 novembre 2017; Maria Luisa D'Alessandro dal 20 novembre 2017 al 31 marzo 2019; Vincenza Filippi dal 1° aprile 2019 al 30 settembre 2022 e infine Rocchegiani, dal 5 dicembre 2022 al 31 gennaio 2024.

I commenti

«Gli auguro veramente – il primo commento del sindaco Paolo Calcinaro - un bel lavoro e un forte rapporto con il territorio in continuità con i precedenti prefetti che ancora ringrazio». «Il neo prefetto - dice a sua volta Francesco Battistoni di Fi - si è distinto negli anni nei tanti incarichi ricoperti, per il suo alto senso delle istituzioni e per il rispetto pieno e scrupoloso della legge».