Vodafone annuncia il taglio di 11mila posti di lavoro, il "piano semplicità": «L'azienda deve cambiare»

Margherita Della Valle presenta la sua strategia per Vodafone. «Oggi annuncio i miei piani per Vodafone - ha detto l'amministratore delegato presentando i conti 2023 -. La nostra prestazione non è stata abbastanza buona. Per un risultato costante, Vodafone deve cambiare».

Vodafone taglia 11mila posti di lavoro

«Le mie priorità sono i clienti, la semplicità e la crescita. Semplificheremo la nostra organizzazione, eliminando la complessità per riconquistare la nostra competitività. Riallocheremo le risorse per fornire il servizio di qualità che i nostri clienti si aspettano e spingerci oltre nella crescita partendo dalla posizione unica di Vodafone Business». Ma il piano di azione sulla "semplicità" prevede «11.000 riduzioni di ruoli pianificate in tre anni, con semplificazione sia della sede centrale che dei mercati locali».

Il piano triennale firmato Della Valle parte dall'analisi delle tlc in Europa e tocca subito il tasto sensibile del rendimento per gli azionisti: «Il settore delle telecomunicazioni europeo ha tra i più bassi ROCE (il rendimento del capitale investito, ndr) in Europa, accanto al più alto capitale richiesto di investimento» con un impatto sul rendimento degli azionisti. Ma per Vodafone, spiega Della Valle, «la performance è peggiorata nel tempo» e a questo è collegata l'esperienza dei clienti, con differenze tra paese e paese. «Dobbiamo superare alcune sfide evidenti. Siamo più complessi di quanto dobbiamo essere, il che limita la nostra agilità commerciale locale» aggiunge l'ad e imposta la sua strategia su quattro direttrici.

«Riequilibreremo la nostra organizzazione per massimizzare il potenziale di Vodafone Business, cosa che continua a fare accelerare la crescita; per vincere nei nostri mercati consumer, ci concentreremo nuovamente sulle basi e forniremo l'esperienza semplice e prevedibile che i nostri clienti si aspettano; saremo un'organizzazione più snella e semplice e concentreremo le nostre risorse su un portafoglio di prodotti e aree geografiche dimensionato correttamente per crescita e rendimenti col tempo».

«Per attuare il cambiamento in queste quattro aree, abbiamo già avviato un piano d'azione, incentrato su tre priorità: clienti, semplicità e crescita» e in particolare «11.000 riduzioni di ruoli pianificate in tre anni, con semplificazione sia della sede centrale che dei mercati locali» e un «piano di risanamento in Germania, continua azione sui prezzi e revisione strategica in Spagna». «Cambieremo il livello di ambizione, velocità e risolutezza dell'esecuzione - conclude - Avremo mercati potenziati focalizzati sui clienti, espanderemo Vodafone Business ed elimineremo la complessità per semplificare il modo in cui operiamo».