Il piano industriale del Gruppo Bcc: nelle Marche prevista una crescita dei finanziamenti fino a 5,1 miliardi di euro (+8%)

Il Gruppo Bcc Iccrea ha varato il piano industriale 2023-2025 che prevede l’aggiornamento e l’estensione delle previsioni del precedente piano 2022-2024 per incorporare sia il mutato contesto macroeconomico sia i risultati conseguiti nel 2022.

Sono previsti, inoltre, importanti investimenti tecnologici e digitali per rendere il modello sempre più efficiente e moderno, evolvere l’offerta delle società prodotto e rinforzare il supporto alle comunità con un piano di sviluppo territoriale e di sostegno alle esigenze locali che si focalizzerà nelle 6 aree dove opera il Gruppo Bcc Iccrea, avviate nel 2021 per accrescere le sinergie tra le strutture centrali del Gruppo e le Banche di Credito Cooperativo aderenti.

Il Gruppo comprende 27 Bcc operative nell’Area centro-est, costituita dalle regioni Marche, Emilia Romagna, Abruzzo e Molise, con sede a Bologna. Di queste, 12 Bcc hanno sede legale nelle Marche, ma 13 banche del Gruppo sono operative nella regione, 7 in Emilia Romagna, 8 in Abruzzo e 3 in Molise, per un totale di 483 sportelli, di cui 163 nelle Marche, 234 in Emilia Romagna, 75 in Abruzzo e 11 in Molise.

La strategia del Gruppo Bcc Iccrea nelle Marche

Entro il 2025, attraverso l’azione delle 27 Bcc operative nel centro-est, il Gruppo prevede di realizzare: finanziamenti netti alla clientela pari a 18 miliardi di euro (+9% sul 2022), di cui 5,1 miliardi nelle Marche (+8%), una raccolta diretta di 22,1 miliardi di euro (+3,3%) di cui 7,1 miliardi di euro nelle Marche (+3,1%), una raccolta indiretta di 10,8 miliardi di euro (+17,3%), di cui 3 miliardi di euro nelle Marche (+20%).

Al 31 dicembre 2022, le Bcc del Gruppo Bcc Iccrea hanno invece realizzato impieghi alla clientela pari a 16,4 miliardi di euro, di cui 4,7 miliardi nelle Marche (28,6% dell’intera area), una raccolta diretta di 21,4 miliardi di euro, di cui 7 miliardi nelle Marche (32,7% dell’intera area) e una raccolta indiretta di 9,3 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi nelle Marche (26,8% dell’intera area).

Le 13 Bcc che operative nelle Marche sono: Banca dei Sibillini (Mc), Banca del Piceno (Ap, Mc, Fm), Bcc Ancona e Falconara (An), Bcc del Metauro (Pu), Bcc di Fano (Pu, An), Bcc di Ostra e Morro D’Alba (An), Bcc di Ostra Vetere (An), Bcc di Pergola e Corinaldo (Pu, An), Bcc di Recanati e Colmurano (Mc, An), Banca di Filottrano (An, Mc), Banca di Pesaro (Pu), Banca di Ripatransone e Fermano (Ap, Fm).

Poggioli: «Punto di riferimento per le famiglie e le imprese marchigiane»

In provincia di Pesaro Urbino è operativa anche Riviera Banca (Rn).

«Il Gruppo Bcc Iccrea attraverso questo piano triennale accresce il suo impegno verso le comunità marchigiane, per continuare a essere un punto di riferimento per famiglie e Pmi e offrire a soci e clienti strumenti moderni per le loro nuove esigenze – ha commentato Fausto Poggioli, Responsabile Atm centro-est Gruppo Bcc Iccrea - . Il piano è frutto di un percorso virtuoso che ha le sue origini dalla costituzione del Gruppo e che ha visto un consolidamento grazie ad un presidio costante e vigile nei confronti dei nostri territori. Vogliamo continuare a garantire il nostro sostegno alla comunità, coniugando standard adeguati di profittabilità e patrimonializzazione, con la natura cooperativa e gli elementi di sostenibilità tipici delle nostre Bcc».