Bonus edilizi, cessione del credito entro il 4 aprile: per quali spese e come fare

C'è una nuova proroga disposta dall'Agenzia delle Entrate per chi intende cedere i crediti dei bonus edilizi. La nuova scadenza è il 4 aprile, non più il 16 marzo.

La proroga può essere richiesta per varie ragioni: dalla garanzia di maggiore flessibilità alle parti coinvolte nel processo di cessione alla necessità di completamento dei lavori o per altre esigenze specifiche legate al progetto edilizio.

Chi ha a che fare con i bonus edilizi chiede la detrazione fiscale direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, oppure chiede uno sconto sul corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione. Oppure, terza possibilità, si chiede proprio la cessione del credito d’imposta agli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il termine del 4 aprile riguarda le comunicazioni legate a tutti i bonus edilizi che è ancora possibile cedere. Ed è collegato «alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché» alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022. Tutti i lavori partiti con l'inaugurazione dell'Ecobonus, insoomma.

Proroga per la richiesta della cessione: cosa dice l'Agenzia delle Entrate

Una misura che ha movimentato finora 150 miliardi di euro.

Chi ha usufruito dei bonus deve comunicare all’Agenzia delle Entrate il corrispondente credito maturato a soggetti terzi entro e non oltre il 4 aprile 2024. È quello ol termine ultimo per le cessioni e gli sconti in fattura per il superbonus e gli altri bonus edilizi.

L'ultima chiamata scatta, dunque, il giovedì successivo al weekend di Pasqua.

Viene prorogata anche la comunicazione che gli amministratori di condominio devono inviare all’Agenzia sulle spese di ristrutturazioni sulle parti comuni. Anche questo termine viene fissato al 4 aprile. Nel documento da inviare, altra novità, c'è l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui tutti i condomini abbiano optato per la cessione o lo sconto in fattura integrali. Senza, quindi, più l’obbligo di duplicare una comunicazione su dati già in possesso delle Entrate.