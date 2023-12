Arriva Uber Rent, il noleggio auto con l'App Uber: il servizio lanciato anche in Italia

Con lo scopo di diventare una piattaforma integrata e multi modale di mobilità a 360 gradi, Uber ha lanciato anche in Italia il servizio prenotazione, direttamente dall’App, di auto a noleggio. Il lancio di Uber Rent ha una copertura nazionale e consente ai cittadini di utilizzare l'app Uber per tutti i loro spostamenti.

Perfetta per le gite fuori porta, per i viaggi di lavoro tra città o semplicemente per le commissioni di tutti i giorni, grazie a centinaia di veicoli disponibili per il noleggio delle società più affidabili (tra cui Hertz, Avis e Budget), Uber Rent promette di rendere l’esperienza del noleggio di un'auto più facile, comoda e conveniente.

Avvalendosi della partnership con Car Trawler, il principale fornitore di tecnologia per il settore del noleggio auto, l'app Uber consiglia le migliori opzioni di autonoleggio in base alla posizione e alla destinazione dell’utente, ed è inoltre possibile confrontare le opzioni in base al prezzo, alle dimensioni del veicolo e alle valutazioni dei clienti. Al fine di rendere il processo di prenotazione ancora più semplice, l'app ricorda in automatico di richiedere anche una corsa per recarsi al luogo del ritiro dell'auto a noleggio.

Per prenotare un'auto a noleggio utilizzando l'app Uber, è necessario seguire questi semplici passaggi:

aggiornare l'app Uber all'ultima versione per verificare se compare l'opzione Uber Rent;

selezioniamo "Noleggio" e apparirà il motore di ricerca del nostro partner Car Trawler per inserire il luogo di ritiro e la data di noleggio. CarTrawler offre una scelta unica di fornitori di auto a noleggio nelle città di prova,

a questo punto è sufficiente scegliere e prenotare l'auto più adatta a noi, e infine partire.

In occasione del lancio e per un periodo di tempo limitato, Uber offre 10 euro di credito su ognuna delle prime tre prenotazioni di auto a noleggio effettuate tramite l'app.