La siderurgia italiana ha navigato a vele spiegate questa estate.

Dopo il dato leggermente positivo di giugno (+0,7%), Federacciai ha comunicato che la produzione italiana di acciaio grezzo di luglio ha sfiorato un incremento a due cifre, facendo registrare +9,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Non basta a compensare il calo cumulato da inizio 2023 (-4,3% da gennaio a luglio per un totale di circa settecentomila tonnellate in meno) ma potrebbe far sperare in un'inversione di tendenza del mercato per i prossimi mesi. Operatori e analisti, però, restano molto vigili. D'altronde se luglio, come detto, per l'Italia è stato buono, in Europa il settore ha grandi difficoltà: la produzione complessiva di acciaio grezzo nell'Ue-27 nel settimo mese dell'anno si è fermata a 10,3 milioni di tonnellate, il 7, 1% in meno rispetto a quanto sfornato nello stesso mese dello scorso anno (il calore è ancora maggiore, -11,7%, se si guarda il dato gennaio-luglio). Continua ad andare molto male la Germania: dopo il tonfo di giugno (-8,4%) anche a luglio la produzione di acciaio tedesco è rimasta in territorio negativo seppur in modo decisamente meno marcato (-0,5%). Una crisi, quella dell'economia tedesca, che da sempre ha fatto da traino per tutta l'Europa, che non può che preoccuparsi.

LE INCOGNITE

Insomma le nubi restano dense. La guerra in Ucraina che non accenna a virare verso soluzioni di pace, l’inflazione a livelli ancora preoccupanti, la frenata cinese, e i costi dell’energia sì lontani dai picchi della scorsa estate ma comunque alti, sono spade di Damocle minacciose sull’andamento del mercato anche in questa seconda parte dell’anno. L’attenzione ora è rivolta a settembre (agosto per il settore è tradizionalmente un mese di fermo attività). «Se il trend del bimestre giugno-luglio in Italia dovesse confermarsi in questa ultima parte dell’anno si può sperare in una chiusura del 2023 non negativa, vicina ai risultati del 2022» dice Stefano Ferrari, responsabile ufficio studi di Siderweb. «Parlo a livello di volumi di produzione – precisa – non di redditività, dato che i prezzi sono in declino o al massimo stabili». Certamente il recente dato sul Pil in calo smorza i già flebili entusiasmi su una ripresa più sostenuta della domanda.

L’OPPORTUNITÀ

Non mancano però gli ottimisti. La parolina magica anche in questo settore è “Pnrr”. Al di là delle polemiche sulle risorse destinate alla decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto, l’enorme flusso di fondi europei potrebbe avere un impatto indiretto importante per la siderurgia italiana nel momento in cui le opere infrastrutturali programmate inizieranno a uscire dai cassetti e saranno “messe a terre”, come si suol dire. Pensiamo a quanto acciaio richiede la costruzione di nuovi binari delle ferrovie, per esempio. Ma anche ponti, strade e gallerie. Ruggero Brunori, amministratore delegato di Ferriera Valsabbia (Bs), è tra chi vede più bianco che nero. «A inizio 2023 dominava l’incertezza» ricorda. «Non si riusciva a definire quali fossero i volumi adeguati al mercato. Alcuni Paesi, Italia compresa, avevano ridotto fortemente la domanda. C’erano aspettative di rimbalzo, che purtroppo poi è avvenuto lentamente. Adesso però la situazione potrebbe cambiare. Il Pnrr ci dà l’opportunità di avere infrastrutture moderne» ha detto intervenendo all’ultimo webinair organizzato da Siderweb su “Mercato e dintorni dell’acciaio”.

I COSTI