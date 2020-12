Sarà in acciaio la campata del nuovo ponte, avanza la pista ciclopedonale

FERMO - Novità per l’opera del ponte sull’Ete. La scorsa settimana c’è stata una nuova riunione nella quale è stato fatto il punto della situazione. «Speriamo che presto possa vedere la luce» commenta il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro. Il suo Comune, come noto, sta guidando l’esecuzione dei lavori, la cui opera è finanziata da entrambe le città di Fermo e Porto San Giorgio. Quest’ultima aveva curato la parte prettamente urbanistica ed ora si procede con i lavori.

Il confronto

Dall’ultimo incontro è emerso che la ditta sta predisponendo la campata in metallo, acciaio il materiale previsto da progetto, mentre «le rampe di accesso sono state già montate, e dunque i lavori procedono» prosegue il sindaco. Anche perché, nel frattempo che vengono costruite le sezioni del ponte, si sta procedendo alla realizzazione del primo tratto di ciclabile: i 400 metri previsti dal progetto che portano Marina Palmense (località di Fermo), al futuro ponte. Non dovrebbe mancare molto, perché si sta lavorando ai marciapiedi e ai cordoli e, una volta che saranno completati, poi si passerà all’altro tratto di ciclabile previsto. I 965 metri che dal futuro ponte andranno verso nord, in territorio sangiorgese. I lavori, procedono dunque parallelamente, per la struttura del ponte stesso e per le ciclabili. Al momento è difficile stimare con esattezza la data di fine lavori, dipenderà anche dalla fine della stessa campata che si sta costruendo in una carpenteria dell’Ascolano. Di certo quando vedrà la luce, renderà migliore la circolazione da e verso i campeggi di Marina Palmense, e da e verso la spiaggia e la zona portuale sangiorgese. Un’altra opera, sempre un ponte ciclopedonale, verrà realizzato, però in questo caso esclusivamente nel territorio di Fermo. È quello che, come noto, è stato recentemente previsto e ufficializzato con la variante approvata nell’ultimo consiglio comunale, con tanto di fondi previsti: permetterà di attraversare il fiume Tenna, collegando le vie Di Nicola e Concetti (questa lato Campiglione).

La vendita

«Finanzieremo il progetto – ribadisce Calcinaro – con i proventi della vendita del rudere che si trova nei pressi del Fermo Forum». Cosa che permetterebbe quindi in futuro il completamento della zona industriale. Il primo passo sarà quello di affidare i servizi di progettazione, per i quali sono previsti circa 40 mila euro. Il costo di realizzazione del ponte, invece, è stimato intorno ai 300-400 mila euro.

