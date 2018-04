Alpitour-Eden Viaggi, accordo strategico: nasce gruppo da due miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Intesa raggiunta, c'è l'accordo tra Alpitour ed Eden Viaggi in uno scenario che cambia con il tour operator guidato da Nardo Filippetti che entra così a far parte della società torinese. L’operazione verrà formalizzata nei prossimi mesi, quando saranno concluse le procedure tradizionali di queste transazioni e verrà dato quindi il via libera da parte delle autorità competenti.Alpitour raggiungendo i circa due miliardi di fatturato nel 2019, crea attraverso questa operazione le premesse per competere in modo più efficace con i grandi player del mercato turistico europeo. L’ottimo lavoro svolto dal Cav. Filippetti e dalla sua squadra ha reso Eden Viaggi un brand conosciuto e apprezzato che manterrà il suo posizionamento e la sua specifica identità sul mercato italiano.Scenari nuovi, panormai più ampi: con questo accordo è infatti prevista anche una fitta collaborazione tra le due divisioni incoming per sviluppare l’arrivo di turisti stranieri nel nostro Paese. Alpitour, nel corso degli ultimi anni, ha costantemente rafforzato la propria offerta e sviluppato progetti ed iniziative che hanno messo l’innovazione al centro delle strategie aziendali. Gli investimenti a livello tecnologico hanno marciato a ritmo sostenuto anche per sostenere l’integrazione tra le diverse società del Gruppo. Oggi l’azienda può contare su una capacità operativa e finanziaria estremamente solida che le garantisce di operare in modo efficace in tutto il mondo, assicurando la miglior esperienza di viaggio alla propria clientela. "Siamo felici di accogliere il Filippetti ed Eden Viaggi all’interno della nostra grande famiglia – si legge in una nota la dichiarazione di Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato di Alpitour – perché conosciamo la storia di questo celebre marchio italiano e il valore del suo management. All’interno del nostro gruppo metteremo a disposizione risorse e competenze per renderlo sempre più forte e attrattivo sul mercato dei viaggi”.“Sono orgoglioso di aver raggiunto questo accordo con il Gruppo Alpitour – aggiungea Nardo Filippetti, presidente ed anche fondatore di Eden Viaggi – perché significa consentire al marchio Eden di proseguire il suo percorso nel solco della grande tradizione dei tour operator italiani. Sento inoltre di dare in questo modo il mio personale contributo alla costruzione di un grande gruppo europeo”.