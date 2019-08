La tua segnalazione a Corriereadriatico.it «Bancomat spostato: vietato ai disabili»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spesso vengo in vacanza estiva sulla spiaggia di Porto S.Giorgio, servendomi del treno.Mi sorprende sempre trovare incompleto il lavoro di restauro urbanistico all'uscita della Stazione. Scendendo la doppia scala ci si trova in mezzo alla strada, senza un passaggio pedonale. Per ritrovare il marciapiedi si deve passare per un breve tratto sopra le aiuole laterali. Al Sindaco Loira è sfuggito tutto questo?Con gli auguri di una buona estate - la prossima - con i passaggi pedonali.Alberto Gola