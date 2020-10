Whatsapp web, in arrivo chiamate e videochiamate di gruppo anche su pc

Cambiamenti in vista per Whatsapp Web. Il popolare servizio di messaggistica di proprietà di Facebook, sta lavorando per introdurre chiamate e videochiamate di gruppo anche sulla versione desktop della propria app. A rivelarlo in anteprima è il sito WABetaInfo che ha pubblicato anche una serie di screenshots della nuova interfaccia. Lo sviluppo per ora è in fase di beta e ancora non c'è una data ufficiale di rilascio, ma secondo i rumors l'aggiornamento dovrebbe essere attivo tra qualche settimana.

Nella versione 2.2043.7 ci sarà una differenza tra la schermata che ci ritroveremo davanti quando riceveremo una telefonata e quando invece saremo noi a effettuarla. Nel primo caso verrà presentata una finestra che include lo stato della chiamata. nel secondo, invece apparirà una finestra più grande in cui si può accettare o rifiutare la chiamata in arrivo.

Alessandro Paluzzi, 27enne romano esperto di informatica, scrive su Twitter che i primi riferimenti alle chiamate su Whatsapp Web risalgono a febbraio 2018. «Dopo 984 giorni il servizio non è ancora stato lanciato», forse anche a causa dell'emergenza Covid. Durante i mesi della pandemia l'app di messaggistica aveva aumentato il numero massimo di persone che si potevano invitare in una videochiamata di gruppo, portandole da 4 a 8. Con l'introduzione delle videochiamate anche da pc, Whatsapp prova a fare concorrenza a piattaforme come Skype e Zoom, che durante l'emergenza Covid hanno visto incrementare i propri utenti e di conseguenza anche il loro valore in Borsa.



[🤦🏻‍♂️]

However... they can't always justify themselves with the excuse that they are a small team

[😐]



📞 WhatsApp Web 2.2043.7: what’s new?



• More details and screenshots for Voice and Video Calls, from WhatsApp Web!

• WhatsApp has also added a "BETA" label, suggesting to offer Calls from WhatsApp Web soon!https://t.co/kkk9Oq5Mqx



NOTE: This feature will be enabled soon. — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 19, 2020

