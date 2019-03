WhatsApp, ecco come trasformare i vocali ricevuti in messaggi di testo

di Enrico Chillè

I vostri amici più stretti sono soliti inviarvisunei momenti meno opportuni, proprio quando non potete ascoltarli? Da oggi, finalmente, potrete risolvere questo problema: trasformare leinè possibile.Per farlo, ovviamente, servono delle. Basta però scaricare la nuova app di, disponibile sia su App Store (per i dispositivi) che su Google Play Store (per i sistemi). A svilupparla sono stati alcuni italiani e il suo utilizzo è semplice, rapido e intuitivo.Innanzitutto, occorre installare l'app sullo smartphone. A quel punto sarà possibile convertire iin testo: ecco come fare. Per prima cosa, andate sulla chat che contiene il messaggio audio e selezionatelo, poi cliccate sul tasto per la condivisione: tra le varie opzioni, ci sarà quella di inviarla proprio all'app. Dopo aver selezionato quella scelta, l'app convertirà automaticamente il contenuto del vocale in un messaggio di testo.Un'app decisamente utile, che oltretutto occupa pochissimo spazio. Unica pecca: è possibile trasformare in messaggi di testo solamente i vocali che non superano una durata di tre minuti. Se avete amici logorroici e prolissi, chiedete loro garbatamente di essere più sintetici...