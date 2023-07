Sposa tradita si vendica sull'altare: «Oggi niente matrimonio». E legge i messaggi del "marito" all'amante

Scopre il tradimento del futuro marito il giorno prima del matrimonio. Ma invece di far saltare le nozze, architetta una vendetta in grande stile: "svergognarlo" davanti a tutti gli invitati proprio sull'altare. Dove la giovane futura sposa si è presentata con in mano un cellulare e ha annunciato urbi et orbi: «Oggi non ci sarà nessun matrimonio. Lui non è quello che pensavo. Ecco i messaggi con la sua amante». E ha iniziato a leggerli.

Sposa tradita di vendica del futuro marito

La giovane futura sposa, come racconta il tabloid Mirror, ha scoperto che il fidanzato la tradiva attraverso un messaggio di testo anonimo che le è arrivato sul cellulare la sera prima del giorno in cui avrebbe dovuto dire «lo voglio». La coppia stava insieme da sei anni e lei non aveva la minima idea che l'uomo che amava vedesse qualcun di nascosto. La donna, che parlando al tabloid ha voluto preservare la sua identità, ha spiegato che si trovava in un hotel con alcuni amici quando ha avuto la scioccante rivelazione.

La rivelazione

Quando sul suo telefono è spuntato un messaggio, pensava fosse l'ennesimo augurio per il loro imminente matrimonio e invece era una serie di screenshot di messaggi che il suo fidanzato aveva inviato al mittente, l'amante, con il testo: «Non lo sposerei...». La futura sposa ha letto tutti i messaggi sugli screenshot tra il suo fidanzato e la donna misteriosa, compresi i selfie di loro insieme. Controllando le date, era chiaro che la storia andasse avanti da mesi. Alcuni dei messaggi erano addirittura di pochi giorni prima.

I messaggi all'amante

Sconcertante, per la ragazza, il contenuto dei messaggi.

Uno diceva: «Questo fine settimana. Tu ed io. È acceso, roba calda. Porta il tuo gioco...». Un altro «Il tuo corpo è fott..mente incredibile. E sai come usarlo». E ce n'era pure per lei: «Vorrei che la mia ragazza avesse la metà delle tue capacità».

La futura sposa ha spiegato di essere scoppiata in lacrime e aver mostrato i messaggi ai suoi amici. Questi le avrebbero detto di chiamare immediatamente il suo fidanzato per annullare le nozze. Ma lei ma invece ha deciso di tramare un'epica vendetta. «Ho camminato lungo il corridoio con i piedi di piombo, il vestito dei miei sogni ora è solo un costume. Quando lui ha visto la mia faccia ha capito che non era una donna nel suo più grande giorno, ma non aveva idea di cosa sarebbe successo. Sono arrivata davanti alla sala, ho preso un bel respiro e ho affrontato i nostri amici, i nostri genitori e ho detto loro la verità».

La vendetta

E quindi è partita la vendetta. «Non ci saranno nozze oggi. Lui non è quello che che pensavo fosse», ha detto. Poi ha tirato fuori il telefono e ha letto ogni parola dei messaggi che le erano stati inviati la sera prima. All'ormai ex fidanzato non è rimasto che uscire dalla chiesa in silenzio, con la coda tra le gambe.