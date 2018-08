Tornano le vipere: gravi due uomini attaccati e morsi a poche ore di distanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Restano gravi le condizioni di salute di due persone morse da unain luoghi diversi: uno a Tornimparte, e l'altro a Santi di Preturo, nei pressi del Golf Club Resort. Entrambi sono stati ricoverati dopo le prime cure del caso in terapia intensiva dell'ospedale San Salvatore dell’Aquila. Entrambi tenuti sotto osservazione non dovrebbero correre pericolo di vita anche se in questi casi è il passare delle ore che può cambiare il quadro clinico.Il primo episodio riguarda un uomo di 73 anni, originario di Roma, morso al di sopra della caviglia a Santi, nel primo pomeriggio di due giorni fa. L'altro, un 67enne di Tornimparte, nella sua abitazione al momento non è chiaro se in giardino o addirittura all’interno delle mura domestiche. Che si sia trattato in entrambi i casi di morsi di vipere sembra acclarato dai segni che entrambi i rettili hanno lasciato sulla pelle dei due feriti ma anche i sintomi sono tipici di chi è stato avvelenato. La notizia del ferimento delle due persone nello stesso giorno e a poca distanza l’uno dall’altro in posti non vicini ha creato una comprensibile e forte apprensione non solo per i residenti delle due zone ma anche per chi comunque frequenta gli stessi luoghi per passeggiate ed altri tipi di escursione. Era da parecchio tempo che non si verificavano disavventure dovute a morsi di vipere, ora a quanto pare sono improvvisamente ricomparse e anche con una certa virulenza.